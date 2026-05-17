Зеленский: украинские «дальнобойные санкции» достигли Московского региона

Украинские «дальнобойные санкции» достигли Московского региона. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале в воскресенье, 17 мая.

«Наши ответные действия на затягивание Россией войны и на удары по нашим городам и общинам — совершенно справедливы. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы прямо говорим россиянам: их государство должно закончить эту войну»,- отметил глава государства.

По его словам, украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. «Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая высокая. Но мы преодолеваем. Слава Украине!»,- добавил президент.

В Московской области при атаке БПЛА погибли 3, ранены 12 человек

В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев утром в воскресенье.

«Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы», - написал Воробьев в Telegram-канале.

Также, по его словам, мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в городе Мытищи. «Там БПЛА попал в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет», - отметил глава региона. Он добавил, что беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).



«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. По словам Собянина, за последние сутки сбито больше 120 БПЛА.

