Зеленский: украинские военные технологии "изменили ситуацию на поле боя" Президент Украины заявил, что российско-украинский конфликт превратился в гонку инноваций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент РФ Владимир Путин "потерял инициативу в войне между двумя странами", отметив, что украинские военные технологии "изменили ситуацию на поле боя".

Выступая в эфире программы ведущего Шона Хэннити после похорон покойного сенатора Линдси Грэма, Зеленский рассказал о поддержке Украины, а также высказался о состоянии войны и перспективах мирных переговоров.

"С начала войны, когда Путин говорил, что оккупирует нас за два-три дня, сейчас мы создали мощную военно-технологическую отрасль. У нас есть 500 компаний с очень сильными технологиями", — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, конфликт превратился в гонку инноваций, а стратегия постоянно меняется, поскольку такие вооружения, как беспилотники, "быстро устаревают и требуют постоянной адаптации".

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", — сказал он.

"Мы должны быть быстрее Путина, потому что у Путина больше людей… и мы должны сохранять жизни наших людей и использовать больше технологий, чем их количество [солдат]",- отметил Зеленский.

Президент также заявил, что Украина "продемонстрировала способность наносить удары по военным объектам в глубине территории России".

Зеленский заявил, что расширение возможностей украинской армии "изменило баланс сил и лишило Москву инициативы".

«Путин теряет 30 тысяч солдат в месяц. Потери огромные, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива находится не в руках Путина», — сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Киев продолжает добиваться прекращения огня, которое могло бы стать первым шагом к окончательному урегулированию конфликта, однако президент РФ, по его словам, "не заинтересован в диалоге". Зеленский отметил, что последний раз разговаривал с Путиным в 2020 году.

«Мы каждый день просим остановить эту войну… договориться о прекращении огня на определенный период времени и дать возможность дипломатам вести переговоры. Но Путин не хочет. В этом и заключается проблема», — заявил он.