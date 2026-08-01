Зеленский: Украине удалось сбить лишь одну из 27 баллистических ракет из-за дефицита перехватчиков для Patriot Президент Украины сообщил, что российские войска выпустили по стране 35 ракет, включая 27 баллистических, а также 185 ударных беспилотников

Украинским силам удалось сбить одну из 27 баллистических ракет, выпущенных по Украине, из-за дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 — баллистические, а также 185 ударных беспилотников различных типов. Главной целью был Киев. Удары также наносились по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Сегодня ночью удалось сбить лишь одну баллистическую ракету — просто потому, что нет ракет для комплексов Patriot. И именно такой дефицит противоракет для перехвата баллистических целей лишь поощряет Россию наносить подобные удары, уносящие человеческие жизни», — написал Зеленский в Телеграме.

Он также сообщил, что в результате атаки на Киев погибли девять человек, десятки получили ранения. По словам президента, повреждены 18 жилых домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

Зеленский призвал международных партнеров предоставить Украине дополнительные средства противоракетной обороны.

«Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет средств противоракетной обороны для перехвата баллистических целей спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда таких средств не хватает, приводит к новым жертвам. Благодарю всех, кто работает над тем, чтобы наша защита становилась сильнее», — отметил он.