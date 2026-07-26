Об этом президент Украины заявил по итогам совещания по вопросам "дальних ударов"

Зеленский: Украина способна поражать цели на расстоянии более 3000 км Об этом президент Украины заявил по итогам совещания по вопросам "дальних ударов"

Украина способна поражать цели противника на расстоянии более 3 тысяч километров, и в настоящее время продолжается наращивание потенциала для действий на еще большие расстояния. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания по вопросам "дальних ударов".

По его словам, "план украинских дальнобойных санкций против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с установленными приоритетами".

"Наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была преимуществом России, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку основная часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга", – написал президент в своих соцсетях.

Он заявил, что Украина "доказала, что её дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдалённых от Москвы землях".

"Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных ударов уже выполнено более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно значимые объекты российской логистики", – отметил Зеленский.