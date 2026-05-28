Зеленский: Украина сможет получить первые Gripen в течение 10 месяцев

Elmira Ekberova
28 Май 2026•Обновить: 28 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые истребители Gripen Украина сможет получить через 10 месяцев. По его словам, пилоты уже начали обучение.
«Мы рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые возможности, первые Gripen. Мы будем делать со своей стороны все возможное», — сказал Зеленский в беседе с журналистами с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Он также сообщил, что пилоты уже тренируются для работы на этих машинах. По словам президента, Gripen помогут противостоять российским КАБам.
«Истребители Gripen с конкретным вооружением, которые могут наносить удары на расстоянии более 200 км, мы думаем, смогут вытеснить эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать КАБы», — заявил президент.
Между тем, пресс-служба президента Украины сообщило, что Украина закупает шведские истребители.
«Наивысшим приоритетом Украины является противовоздушная оборона. С целью укрепления украинской ПВО Швеция и Украина запускают масштабное оборонное соглашение, предусматривающее закупку Украиной шведских истребителей Gripen", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве первого шага правительство Швеции предоставляет возможность закупки до 20 истребителей Gripen модификации E/F, на что Украина планирует выделить 2,5 млрд евро из суммы кредита ЕС в рамках Ukraine Support Loan.
После того как Украина предпримет соответствующие шаги для реализации указанной закупки, Швеция также намерена передать 16 истребителей Gripen C/D в рамках двусторонней помощи, подчеркивается в сообщении.
"Швеция также представила крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи. Помимо решения о передаче истребителей Gripen C/D, он включает средства дальнего радиуса действия, боеприпасы, средства РЭБ и поддержку инноваций", - отмечается в сообщении.