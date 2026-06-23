Зеленский: Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ОЭСР этой осенью

Marina Mussa
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном.
По словам Зеленского, членство Украины в ОЭСР имеет для Киева большое значение. Он отметил, что Украина сделала новый шаг в этом направлении: премьер-министр передала ОЭСР официальную обновленную заявку Украины на вступление в организацию.
«Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап - дорожная карта к членству в ОЭСР. Обсудили это во время встречи», - заявил Зеленский.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено прогрессу Украины на пути европейской интеграции и реализации реформ, необходимых для ускоренного продвижения к членству в Европейском союзе.
Стороны также обсудили реализацию финансового пакета поддержки со стороны ЕС, усиление санкций против России и контакты с международными партнерами.
Зеленский поблагодарил Матиаса Корманна и ОЭСР за поддержку украинского народа на пути реформ и достижения мира.