Следующий этап - дорожная карта к членству в ОЭСР - президент Украины

Зеленский: Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ОЭСР этой осенью Следующий этап - дорожная карта к членству в ОЭСР - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном.

По словам Зеленского, членство Украины в ОЭСР имеет для Киева большое значение. Он отметил, что Украина сделала новый шаг в этом направлении: премьер-министр передала ОЭСР официальную обновленную заявку Украины на вступление в организацию.

«Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап - дорожная карта к членству в ОЭСР. Обсудили это во время встречи», - заявил Зеленский.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено прогрессу Украины на пути европейской интеграции и реализации реформ, необходимых для ускоренного продвижения к членству в Европейском союзе.

Стороны также обсудили реализацию финансового пакета поддержки со стороны ЕС, усиление санкций против России и контакты с международными партнерами.

Зеленский поблагодарил Матиаса Корманна и ОЭСР за поддержку украинского народа на пути реформ и достижения мира.