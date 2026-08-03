Глава государства отметил, что планируется задействовать комплекс мер, включающий усиление позиций Украины на внешнем треке, санкционное давление на РФ и дальнобойные удары

Зеленский: Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну до начала зимы Глава государства отметил, что планируется задействовать комплекс мер, включающий усиление позиций Украины на внешнем треке, санкционное давление на РФ и дальнобойные удары

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну уже до начала зимнего периода.

Об этом он сообщил в понедельник, 3 августе на совещании с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины.

По словам президента, Киев рассчитывает добиться результатов и перевести ситуацию к миру осенью, чтобы завершить конфликт до наступления зимы.

Зеленский добавил, что руководство России во главе с Владимиром Путиным рассчитывает на затягивание войны, подготовку новых ударов и мобилизацию.