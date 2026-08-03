Зеленский: Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну до начала зимы

Nariman Mehdiyev
03 Августа 2026•Обновить: 03 Августа 2026
Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну уже до начала зимнего периода.
Об этом он сообщил в понедельник, 3 августе на совещании с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины.
По словам президента, Киев рассчитывает добиться результатов и перевести ситуацию к миру осенью, чтобы завершить конфликт до наступления зимы.
Зеленский добавил, что руководство России во главе с Владимиром Путиным рассчитывает на затягивание войны, подготовку новых ударов и мобилизацию.