Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E

Abdulrahman Yusupov
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
Документ подписан во вторник, 30 июня.
"Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E", – сообщил украинский лидер.
Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил глава государства.
Кроме того, в рамках предварительных договоренностей с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы
Воздушным силам Украины уже в начале 2027 года.
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что соглашение во вторник в Киеве подписали при участии Владимира Зеленского и министра обороны Швеции Пола Йонсона.
Он добавил, что Украина закупает 16 Gripen E за счет еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.
Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции.