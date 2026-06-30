Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил президент Украины

Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил президент Украины

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Документ подписан во вторник, 30 июня.

"Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую боевую авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E", – сообщил украинский лидер.

Вместе с самолетами будет предоставлен пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки, отметил глава государства.

Кроме того, в рамках предварительных договоренностей с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы

Воздушным силам Украины уже в начале 2027 года.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что соглашение во вторник в Киеве подписали при участии Владимира Зеленского и министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Он добавил, что Украина закупает 16 Gripen E за счет еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку в Швеции.