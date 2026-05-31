Украине нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки, заявил президент

Зеленский: Украина за неделю подверглась атаке с применением более 2300 дронов Украине нужны ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки, заявил президент

Территория Украины за прошедшую неделю подверглась атаке с применением более 2300 дронов, почти 1560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 31 мая.

«Все эти удары — по обычной гражданской инфраструктуре: жилым домам, энергетике. Каждый день мы работаем над тем, чтобы защита от российского террора усиливалась. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой мощной поддержке», - следует из публикации.

При этом, Зеленский отметил, что Украине нужны также ракеты для систем ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.

По его словам, на этой неделе есть и весомые договоренности со Швецией — новый пакет поддержки, в частности по усилению украинской авиации боевыми самолетами Gripen.

«Программа PURL — есть новые взносы в этом году, и поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно противоракетная защита — один из ключевых приоритетов для Украины»,- подчеркнул президент.

Сильная ПВО может дать больше защиты украинцам и лишить противника последнего преимущества, привлек внимание Зеленский.

«Благодарю всех партнеров, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и обострять свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбирать войну — будет иметь последствия. Благодарен всем, кто с Украиной»,- добавил глава государства.