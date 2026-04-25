Президент Украины также сообщил о заключении шести соглашений с Азербайджаном во время визита в эту страну

Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам с РФ и США в Азербайджане Президент Украины также сообщил о заключении шести соглашений с Азербайджаном во время визита в эту страну

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым возможность проведения следующего трехстороннего раунда переговоров с участием России, Украины и США в Азербайджане. Об этом украинский лидер заявил во время совместного заявления с президентом Азербайджана в городе Габала в субботу, 25 апреля.

«Мы проговаривали и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса», – сказал Зеленский, слова которого приводят украинские СМИ.

Он отметил, что Киев готов к трехсторонним переговорам с участием России, Украины и США.

«Мы имели такие переговоры в Турции, мы имели такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – указал он.

Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений

Президент Украины также сообщил о заключении шести соглашений с Азербайджаном во время визита в эту страну.

«Мы сегодня подписали шесть документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс», – сказал Зеленский во время совместного заявления с президентом Азербайджана в городе Габала.

Зеленский также сообщил о договоренностях по совместному производству и о работе украинских экспертов в Азербайджане.

«Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить между нашими странами», – сказал он.

Кроме того, президент Украины заявил об «очень серьезном шаге» в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленных комплексов стран.

Зеленский также поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в сфере энергетики и помощь эвакуированным с приграничных территорий детям, сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности обучение азербайджанских студентов в Украине.

Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что «как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

«Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран», - сказал глава азербайджанского государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Ранее в азербайджанском городе Габале состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Украины Зеленским в формате «один на один» и в расширенном составе.