По словам президента Украины, это также общая позиция всех лидеров G7

Зеленский: Трамп согласился усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта По словам президента Украины, это также общая позиция всех лидеров G7

Президент США Дональд Трамп поддерживает усиление давления на Россию с целью прекращения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Зеленский сообщил, что провел на саммите G7 во Франции «хорошие встречи и переговоры» с мировыми лидерами, в том числе с Трампом.

«Президент Соединенных Штатов очень четко высказался относительно усиления давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. И это также общая позиция всех лидеров G7», - сказал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил партнеров за единство. «У нас есть инструменты, и они достаточно сильны, чтобы поставить Россию на путь, при котором дипломатия станет единственным выбором», - отметил он.

Зеленский также назвал удар по Киево-Печерской лавре преступлением против человечности и заявил, что Украина готовит ответные на атаки. По его словам, одним из таких ответов стали удары по объектам в Московском регионе.

Президент Украины утверждает, что украинские дальнобойные средства эффективно поражают нефтяные объекты и нефтеперерабатывающие заводы.

«Но Путин не останавливает эту войну. Он настаивает на ее продолжении. Поэтому давление должно усиливаться», - сказал Зеленский.

По его словам, необходимо наращивать поддержку украинского производства беспилотников и вооружений, а также усиливать санкционные меры против России.

Зеленский также заявил, что Россия, по оценке Киева, ежемесячно теряет на фронте не менее 30 тыс. военных убитыми и тяжелоранеными. Он добавил, что это число может расти по мере усиления способности Украины сдерживать российские атаки.