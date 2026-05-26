По словам президента, поставки систем ПВО для Украины должны оставаться приоритетом номер один для партнеров

Зеленский: судьба свободы Европы решается в Украине По словам президента, поставки систем ПВО для Украины должны оставаться приоритетом номер один для партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба европейской свободы определяется в Украине и тем, какая система победит — «европейская» или «московская». Об этом он сказал во время выступления на IV Международном саммите городов и регионов.

По словам Зеленского, Украина никогда не полагалась исключительно на отношения между лидерами государств и всегда придавала большое значение поддержке обществ и обычных людей в разных странах мира.

Он отметил, что ощущение общей угрозы и общей задачи по защите европейского образа жизни объединило политических лидеров, представителей бизнеса, медиа и культуры, а также миллионы людей, прежде всего в Европе.

Зеленский подчеркнул, что сегодня на саммите присутствуют представители Польши, Франции, Австрии, Румынии, Норвегии, Германии, Португалии, Италии, стран Балтии, Венгрии, Швеции, Чехии, Словакии и других государств.

Президент Украины также обратил внимание на участие представителей Беларуси. По его словам, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости встречи лидеров Украины и Беларуси, однако «интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская».

Зеленский заявил, что поставки систем ПВО для Украины должны оставаться приоритетом номер один для партнеров. Он также призвал продолжать совместную работу по укреплению устойчивости украинских общин и защите городов и сел от обстрелов.

По словам президента, Украина ощущает поддержку международного сообщества и благодарна партнерам за совместные проекты, решения в сфере обороны и участие в восстановлении страны.