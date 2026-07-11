Президент Украины отметил, что большинство целей «удалось сбить, но не баллистику»

Зеленский сообщил о ранении 11 человек в результате ночной атаки на Киев Президент Украины отметил, что большинство целей «удалось сбить, но не баллистику»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ранении 11 человек в результате ночной атаки на Киев.

«Одиннадцать человек ранены в Киеве во время ночной российской атаки, в том числе ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. На местах работают оперативные службы: жилые дома, офисы, богословская семинария повреждены в столице. Продолжается ликвидация последствий обстрелов и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

По словам украинского лидера, в течение этой ночи было применено более 120 дронов и 12 ракет, из них половина баллистические.

Он отметил, что большинство целей «удалось сбить, но не баллистику».

«Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно действовать максимально быстро в рамках договоренностей о лицензиях на Patriot и совместном европейском проекте по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов – обеспечить это», – подчеркнул Зеленский.

Между тем в Минобороны РФ утром сообщили о нанесении «групповых ударов» по предприятиям украинской военной промышленности, а также объектам портовой инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов», - следует из публикации.