Есть стратегическая договоренность по безопасности, которую мы активно развиваем по трем ключевым направлениям, - президент Украины

Зеленский сообщил о «продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Есть стратегическая договоренность по безопасности, которую мы активно развиваем по трем ключевым направлениям, - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве между двумя странами.

«Очень продуктивная встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом – ценим наше конструктивное сотрудничество. Есть стратегическая договоренность по безопасности, которую мы активно развиваем по трем ключевым направлениям. Первый – экспорт нашей украинской безопасности экспертизы и возможностей в защите неба. Второй – энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третье – направление продовольственной безопасности», – написал Зеленский в Телеграм-канале в пятницу по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.

По словам украинского лидера, в ходе встречи были определены задачи для команд обеих стран. «И рассчитываю на оперативное и полное исполнение. Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность», – отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что обменялся с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Заливе. «Надеемся, что безопасности будет больше, и помогаем этому», - добавил он.