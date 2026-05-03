Президент Украины заявил, что согласовал дополнительные «совершенно справедливые» ответы на российские удары

Зеленский сообщил о поражении военного корабля «Каракурт» в порту российского Приморска

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по российскому ракетному кораблю «Каракурт».

«Минус еще один российский носитель «Калибров». Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск», - написал глава государства в Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.

Президент отметил, что совместную операцию провели Службы безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ГУР и пограничников.

«Поражены ракетный корабль «Каракурт», сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота. Значительные повреждения также достигнуты в инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой результат ограничивает российский потенциал войны», - написал глава государства.

Зеленский сообщил, что согласовал для Службы безопасности Украины и дополнительные «совершенно справедливые» ответы на российские удары по украинским городам и селам.

«Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших оборонительных операций. Благодарю всех, кто сражается ради Украины!», - следует из публикации.

Силы специальных операций сообщили о поражении ракетного корабля и нефтяного терминала под Санкт-Петербургом

Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили в Telegram-канале, что поразили ракетный катер «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, а также нефтяной терминал в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.

«Подразделения Deep-strike ССО действовали совместно с СБУ, ГУР, Силами беспилотных систем (СБС) и Государственной пограничной службой (ДПС). Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины», - следует из публикации.

Отмечается, что малый ракетный корабль «Каракурт» имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет «Калибр» с дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащён зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М» морского базирования.

«Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море, «Каракурт» как раз должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников», - уточнили в ССО.

Пораженный нефтеналивной терминал «Приморск» российской государственной компании «Транснефть» является крупнейшим на Балтийском море, следует из публикации.

«Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического истощения врага в войне против Украины», - следует из публикации.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко ранее сообщил о массированной атаке дронов на регион в ночь на 3 мая.

Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА, следует из публикации в Telegram-канале губернатора.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано»,- отметил он.

Утром, в воскресенье, 3 мая Зеленский сообщил, что украинские военные нанесли удар по двум нефтяным танкерам РФ в акватории порта Новороссийск.

«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут», - написал глава государства в Telegram-канале.

Украинский лидер поблагодарил начальника Генштаба ВС Украины Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины за «неизменно полезные результаты».

«Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле. Слава Украине!», - следует из публикации. Глава государства также разместил кадры поражения корабля.

Официальных комментариев со стороны российских властей пока не поступало.