Зеленский сообщил о поражении военного корабля «Каракурт» в порту российского Приморска

Ulviyya Amoyeva
03 Май 2026•Обновить: 03 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по российскому ракетному кораблю «Каракурт».
«Минус еще один российский носитель «Калибров». Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск», - написал глава государства в Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.
Президент отметил, что совместную операцию провели Службы безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ГУР и пограничников.
«Поражены ракетный корабль «Каракурт», сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота. Значительные повреждения также достигнуты в инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой результат ограничивает российский потенциал войны», - написал глава государства.
Зеленский сообщил, что согласовал для Службы безопасности Украины и дополнительные «совершенно справедливые» ответы на российские удары по украинским городам и селам.
«Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших оборонительных операций. Благодарю всех, кто сражается ради Украины!», - следует из публикации.
Силы специальных операций сообщили о поражении ракетного корабля и нефтяного терминала под Санкт-Петербургом
Силы специальных операций (ССО) Украины сообщили в Telegram-канале, что поразили ракетный катер «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, а также нефтяной терминал в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.
«Подразделения Deep-strike ССО действовали совместно с СБУ, ГУР, Силами беспилотных систем (СБС) и Государственной пограничной службой (ДПС). Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины», - следует из публикации.
Отмечается, что малый ракетный корабль «Каракурт» имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет «Калибр» с дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащён зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М» морского базирования.
«Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море, «Каракурт» как раз должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников», - уточнили в ССО.
Пораженный нефтеналивной терминал «Приморск» российской государственной компании «Транснефть» является крупнейшим на Балтийском море, следует из публикации.
«Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического истощения врага в войне против Украины», - следует из публикации.
Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко ранее сообщил о массированной атаке дронов на регион в ночь на 3 мая.
Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА, следует из публикации в Telegram-канале губернатора.
«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано»,- отметил он.
Утром, в воскресенье, 3 мая Зеленский сообщил, что украинские военные нанесли удар по двум нефтяным танкерам РФ в акватории порта Новороссийск.
«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут», - написал глава государства в Telegram-канале.
Украинский лидер поблагодарил начальника Генштаба ВС Украины Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины за «неизменно полезные результаты».
«Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле. Слава Украине!», - следует из публикации. Глава государства также разместил кадры поражения корабля.
Официальных комментариев со стороны российских властей пока не поступало.