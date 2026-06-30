Зеленский сообщил о повторном ударе по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье Киев продолжает реализацию плана так называемых «дальнобойных санкций» - президент Украины

Силы обороны Украины повторно осуществили действия против центра космической связи «Дубна» в Московской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале во вторник, 30 июня.

По утверждению Зеленского, объект используется для спутниковой связи, в том числе «для разведки и координации действий российских сил на территории Украины».

Он отметил, что расстояние от государственной границы Украины до этого объекта превышает 500 км. Зеленский также заявил, что ранее украинские силы уже предпринимали действия в отношении четырех подобных российских центров, расположенных в Московской и Владимирской областях.

По словам президента Украины, Киев продолжает реализацию плана так называемых «дальнобойных санкций». Он также сообщил о подготовке дальнейших действий в отношении других подобных объектов.

Генштаб ВС Украины 22 июня заявил о нанесении удара по центру космической связи «Дубна» в Московской области.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение объектам на территории РФ, следует из публикации в Telegram-канале Генштаба ВС Украины в понедельник, 22 июня. «Поражен центр космической связи «Дубна» в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Ущерб врагу уточняется»,- сообщили в Генштабе.

Российская сторона подтвердила информацию об атаке на ЦКС «Дубна». Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили российским государственным СМИ в пресс-службе головной структуры центра - ГП «Космическая связь». «Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», - поделились в организации.

Известно, что центр Космической Связи (ЦКС) «Дубна» — крупнейшая станция космической связи в России. Является одним из 5 центров космической связи ФГУП «Космическая связь». Крупный российский спутниковый телепорт ЦКС «Дубна» обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.