По словам президента Украины, речь идет об ударах по арсеналам и базе ВМФ РФ в Ленинградский области, а также нефтебазе в Краснодарском крае

Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по территории РФ По словам президента Украины, речь идет об ударах по арсеналам и базе ВМФ РФ в Ленинградский области, а также нефтебазе в Краснодарском крае

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

«Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1 000 километров до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе», - написал Зеленский в написал Телеграм-канале.

«Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ», - добавил он.

Ранее власти Ленинградской области РФ сообщили об отражении «беспрецедентной атаки» на регион.

В оперативном штабе Краснодарского края, в свою очередь, заявили, что в Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.