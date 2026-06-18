Средства будут направлены на программу PURL, а также производство украинских дронов и ракет

Зеленский сообщил о новых взносах партнеров на оборонную поддержку Украины Средства будут направлены на программу PURL, а также производство украинских дронов и ракет

Партнеры объявили о дополнительных взносах на сумму более $2,5 млрд по нескольким направлениям поддержки Киева. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в своем Telegram-канале в четверг, 18 июня.

Зеленский отметил, что в рамках программы PURL будут выделены новые взносы на сумму более $1 млрд. По его словам, это крупнейший объем поддержки PURL, объявленный в ходе заседаний Контактной группы. Украинский лидер поблагодарил за участие Норвегию, Нидерланды, Германию, Швецию, Люксембург, Литву, Латвию, Исландию и Австралию.

Вторым направлением Зеленский назвал поддержку чешской инициативы и поставки дальнобойных снарядов. По его словам, партнеры объявили о выделении более $500 млн на это направление, а часть дальнобойных боеприпасов Украина получит уже в этом месяце. Он выразил благодарность Норвегии, Дании, Люксембургу и Испании.

Кроме того, около $1 млрд будет направлено на производство украинских дронов и ракет. Зеленский отметил помощь Великобритании, Нидерландов и Норвегии.

«Спасибо всем, кто с Украиной», - заявил он.