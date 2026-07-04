Зеленский сообщил о нанесении удара по портовой нефтяной инфраструктуре близ Санк-Петербурга « Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров», - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по портовой нефтяной инфраструктуре близ Санк-Петербурга, а также по Кронштадту.

«Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту – важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины – более 850 километров», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

Между тем ранее губернатор города Санкт – Петербург Александр Беглов сообщил о «масштабной атаке» беспилотников на город.

По словам главы региона, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. «Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», - сказал он.