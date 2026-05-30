Зеленский сообщил о нанесении удара по объекту нефтяной отрасли в Краснодарском крае

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по объекту российской нефтяной отрасли в городе Армавир в Краснодарском крае.

«Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Совершенно справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама избрала затяжку и продолжение. Так что очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край», - написал Зеленский в Телеграм-канале.

По мнению президента Украины, все типы украинских санкций – «юридические и дальнобойные» – «работают на приближение мира».

Совещание по поводу дальнейших действий

Зеленский также сообщил о проведении «специального совещания» по поводу дальнейших действий.

«Первое — дипломатия. Практически ежедневно на связи с представителями президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами», - написал он, указав на то, что в ходе совещания была зафиксирована текущая ситуация с поставками систем противовоздушной обороны и в целом с реализацией достигнутых договоренностей. «Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставке дронов, в частности, Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах. Готовимся к важным переговорам – без публичных деталей», - отметил президент Украины.

Второе, по словам Зеленского, это продолжение гуманитарного трека, обмены, о которых уже была договоренность. «Поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество. Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности, нашей энергетики», - добавил он.

Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с решениями ЕС

Кроме того, президент Украины подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкций с решениями Европейского Союза.

«Синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 человек и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые секторы российской экономики. Часть из них уже находится под санкциями Украины. Сегодняшнее решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что среди физических лиц – «руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений, подразделений российской армии и субъекты, служащие России на временно оккупированных территориях».

Сообщается, что «также в список вошли предприятия российского ВПК, производители РЭБ, программного обеспечения и компонентов для дронов, компании по добыче нефти, газа и золота. В частности, ограничения применены к российскому производителю аэрокосмической продукции и компонентов для дронов ООО «Атлант Аэро», а также к российскому производителю систем связи и компонентов для БПЛА и ракет ООО «Ирз-связь».

Отмечается, что «введены санкции в отношении компаний из ОАЭ, которые продают станки и оборудование для лабораторий, химическую продукцию и запасные части для коммерческих самолетов, и в отношении экспортера нефти в Беларуси».

«Также санкционные ограничения применены к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, которые работают в рамках иранских программ по производству баллистических ракет и дронов», - следует из публикации.