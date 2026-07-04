Зеленский сообщил о гибели 4 и ранении 27 человек при ударе по городу Сумы

Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели четырех и ранении 27 человек в результате авиаудара по центру города Сумы.
Зеленский отметил, что «в Сумах идет ликвидация последствий российского авиаудара».
«Под завалами многоэтажки могут быть еще люди. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших, среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Еще 27 человек получили ранения, из которых шестеро – дети. У многих – тяжелые ранения», - написал он в Телеграм-канале.
Президент Украины также сообщил, что в течение дня были удары и по другим регионам.
По его словам, в Запорожье в результате удара беспилотника погибли два человека, еще шестеро получили ранения, в том числе ребенок, тогда как Харьков атаковал FPV-дрон, есть пострадавшие.
«Кроме того, под обстрелами находились общины Харьковщины, Днепровщины и Донбасса», - сказал он.