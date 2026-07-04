«Под завалами многоэтажки могут быть еще люди», - президент Украины

Зеленский сообщил о гибели 4 и ранении 27 человек при ударе по городу Сумы «Под завалами многоэтажки могут быть еще люди», - президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели четырех и ранении 27 человек в результате авиаудара по центру города Сумы.

Зеленский отметил, что «в Сумах идет ликвидация последствий российского авиаудара».

«Под завалами многоэтажки могут быть еще люди. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших, среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Еще 27 человек получили ранения, из которых шестеро – дети. У многих – тяжелые ранения», - написал он в Телеграм-канале.

Президент Украины также сообщил, что в течение дня были удары и по другим регионам.

По его словам, в Запорожье в результате удара беспилотника погибли два человека, еще шестеро получили ранения, в том числе ребенок, тогда как Харьков атаковал FPV-дрон, есть пострадавшие.

«Кроме того, под обстрелами находились общины Харьковщины, Днепровщины и Донбасса», - сказал он.