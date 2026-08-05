По словам украинского лидера, российские войска применили 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон»/«Оникс», а также 115 беспилотников

Зеленский сообщил о гибели 17 человек в результате ударов по Киевской области По словам украинского лидера, российские войска применили 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон»/«Оникс», а также 115 беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

По словам Зеленского, российские войска применили 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон»/«Оникс», а также 115 беспилотников, значительная часть которых была реактивной.



«Основной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий. Также были нанесены удары по объектам инфраструктуры и железнодорожной станции. Под удар попали объекты, не связанные с войной: пивоваренная компания, склады строительных материалов, объекты гражданской логистики», — отметил он в публикации в соцсетях.

Президент Украины подчеркнул, что поставки средств перехвата баллистических ракет могли бы предотвратить гибель людей.





«Перехватчики баллистических ракет — это то, что могло бы спасти жизни людей, погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали: задержки с их поставками или нежелание передавать средства противодействия баллистическим ракетам приводят именно к таким страшным жертвам и разрушениям», — заявил Зеленский.

Он также призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию, отметив, что значительная часть предприятий, производящих баллистические ракеты, до сих пор не находится под ограничительными мерами.

«Необходимы новые шаги со стороны G7, Европейского союза и всех, кто поддерживает защиту человеческих жизней», — подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что в результате ночной массированной атаки на Киевскую область Украины погибли 15 человек, более 50 пострадали.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайной ситуации, в результате ночной атаки в Киевской области погибли 14 человек, еще 27 получили ранения.

"В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, на двух — в Бучанском и на одной — в Фастовском районе", - говорилось в сообщении ГСЧС в Телеграме.

Отмечалось, что воздушная тревога в Киевской области продолжается. "Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, поскольку сохраняется риск повторных российских ударов": - отмечалось в нем.

В ГСЧС также сообщили, что в украинской столице ликвидированы все пожары, возникшие в результате атаки.

"Киев: спасатели ликвидировали все пожары, вызванные российским ударом в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах города", – говорилось в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате атаки погиб 1 человек, еще 15 пострадали.

На местах работали 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС.

