В Киеве 3 июля объявлена Днем траура в память о погибших

Зеленский сообщил о гибели 13 и ранении более 90 человек при атаке на Киев В Киеве 3 июля объявлена Днем траура в память о погибших

По меньшей мере 13 человек погибли, более 90 получили ранения в результате массированной атаки на Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки: спасатели разбирают завалы, ищут людей и оказывают помощь. В городе зафиксированы повреждения более чем на 20 объектах, и в основном это обычные жилые дома. Также разрушения получили станция скорой помощи, научный институт, гостиница и предприятия", - написал глава государства в Телеграме.

Зеленский добавил, что в Харьковской области пострадали пять человек, включая ребенка, еще два человека получили ранения в Киевской области.



По его словам, этой ночью атакованы также Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Черкасская области.

Президент сообщил, что в ходе ночной атаки по Украине выпущены более 70 ракет различных типов, почти половина из которых были баллистическими, а также почти 500 ударных беспилотников, включая реактивные дроны типа Shahed. По данным Зеленского, основной удар пришелся на Киев.



Глава государства отметил, что украинским силам ПВО удалось уничтожить значительную часть воздушных целей, однако перехватить все ракеты и беспилотники не удалось.

Зеленский подчеркнул, что поставки Украине систем противовоздушной обороны остаются "абсолютно первоочередным и критически важным вопросом". Он также призвал партнеров увеличить взносы в программу PURL.

Кроме того, президент заявил о необходимости реализации договоренностей по совместному производству средств противоракетной обороны и выразил надежду на решение США о предоставлении лицензий на комплексы Patriot и развитие других совместных проектов.

"Именно это может остановить войну и предотвратить подобные удары", — заявил Зеленский.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что число погибших в результате атак в Киеве возросло до 13,



По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, еще 86 человек пострадали при ночной атаке.



Кличко также сообщил, что пятница, 3 июля, объявлена Днем траура в Киеве в память о жертвах массированной атаки на украинскую столицу.



"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 3 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", – написал Кличко в Телеграме.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров "безотлагательно" принять решения о поставках систем противовоздушной обороны и усилении "санкционного давления на Россию" после ночной атаки на Киев.

Глава украинского МИД заявил, что "российские войска нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры", назвав произошедшее "тяжким военным преступлением". По его словам, Украина информирует об атаке всех международных партнеров и организации, призывая "обеспечить привлечение виновных к ответственности" и "дать решительный ответ".

Сибига подчеркнул, что во время рабочего визита в Японию намерен обсудить произошедшее с иностранными коллегами, а также "призвать к усилению давления на Россию и увеличению поддержки Украины".

Министр заявил, что решения о поставках Украине систем ПВО и ракет, усилении санкционного давления на Россию, а также расширении помощи Киеву, включая поддержку энергетического сектора, должны быть приняты "сейчас, а не потом".