Всего этой ночью по Украине выпущено 8 ракет и 136 беспилотников различных типов, отметил президент

Зеленский сообщил о гибели одного и ранении 9 человек при атаке БПЛА на Харьков Всего этой ночью по Украине выпущено 8 ракет и 136 беспилотников различных типов, отметил президент

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели одного и ранении 9 человек в результате атаки БПЛА на Харьков.

«Все необходимые службы задействованы на месте попадания ударного беспилотника в жилые дома в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадали, среди них двое детей»,- заявил глава государства, выразив соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара в обычном строительном гипермаркете в Кривом Роге.

Всего этой ночью по Украине выпущено 8 ракет и 136 беспилотников различных типов, следует из публикации в Telegram-канале президента.

«Многие цели удалось сбить, но, к сожалению, не все. Под ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Черниговская области и Киев. По столице был нанесен удар баллистической ракетой, трое человек пострадали»,- отметил глава государства.

Всего за эту неделю против Украины применено почти 1700 беспилотников, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди которых больше половины — баллистические, отметил Зеленский.

«Ежедневно работаем с партнерами, чтобы наши воины могли противостоять этим ударам. Необходимо сбить ставку России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы пакеты противоракетной обороны поступали своевременно. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает сохранять жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров. Благодарю всех, кто помогает именно так»,- добавил глава государства.