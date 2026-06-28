Зеленский сообщил об ударах по двум НПЗ в России в День Конституции Украины Украинский лидер заявил, что "каждый, кто защищает Украину, утверждает силу Конституции"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Конституции, отметив, что ровно 30 лет назад был принят Основной Закон страны.

"Сегодня День Конституции Украины! Ровно 30 лет назад был принят Основной Закон нашего государства, которому придают силу украинцы и украинки. Именно наши люди пишут страницы нашей истории и наполняют страницы нашей Конституции жизнью. Своим примером, своими поступками, своим трудом и борьбой ради Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о суверенной, самостоятельной, демократической, правовой, европейской, мирной и независимой Украине.

Зеленский сообщил, что в ночь на 28 июня украинские силы нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

"День Конституции Украины наши воины начали очень метко. Этой ночью наши дальнобойные средства поражения достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе - примерно в 300 километрах от линии фронта. Также мы достигли НПЗ в Ярославском регионе, расположенного примерно в 700 километрах от нашей границы", - сказал он.

Президент отметил, что Украина продолжит операции, которые "ослабляют возможности России вести войну".

"Каждый наш дальнобойный удар - это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Мы и впредь будем отвечать на российский террор. Благодарю наших воинов за эти результаты! Благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, утверждает силу Конституции", - подчеркнул Зеленский.