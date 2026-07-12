Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об изменении политической стратегии Украины и соответствующих кадровых изменениях.

"Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек с большим опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ", – написал он в Телеграме.

По его словам, изменение политической стратегии коснется и внутренней политики.

"В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером", – заявил Зеленский.



Зеленский отметил, что приоритетом во внешней политике являются отношения с Соединенными Штатами.

"Среди таких направлений наиболее значимыми являются Соединенные Штаты и наши договоренности о лицензиях на производство "Пэтриотов", а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, которое должно выражаться в конкретных результатах для наших государств и компаний Украины и Америки", – написал он.



"Европейский Союз, с которым необходимо обеспечить четкое продвижение Украины к членству и углубление всех наших связей – экономических, политических, культурных; государства – соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии; регион Ближнего Востока и Персидского залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений сотрудничества в сфере безопасности и экономики; Китай; ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут сделать больше для прекращения российской войны против Украины", – добавил Зеленский.