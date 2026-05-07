Зеленский: секретарь СНБО Украины проведет встречи с представителями президента США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в четверг проведет ряд встреч с представителями президента США. В центре переговоров будут гуманитарные вопросы, дипломатический процесс и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам доклада Умерова в свом Telegram-канале в четверг, 7 мая.

По его словам, одной из ключевых тем станет гуманитарное направление, в том числе подготовка нового этапа освобождения пленных.

«Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных», - отметил Зеленский.

Вторым направлением он назвал активизацию дипломатического процесса. Зеленский заявил, что Киев находится в постоянной коммуникации с американской стороной и знает о контактах партнеров с российской стороной.

По его словам, Украина рассчитывает, что эти усилия помогут «приблизить достойный мир» и обеспечить безопасность.

Зеленский также утверждал, что «российская сторона не проявляет конструктивного подхода» даже в вопросе соблюдения режима тишины.

Кроме того, по словам Зеленского, Умеров получил несколько конкретных поручений в сфере безопасности, касающихся сотрудничества Украины с США. По итогам сегодняшних встреч Зеленский ожидает от секретаря СНБО подробного доклада.

Отдельно стороны обсудили работу с европейскими партнерами по направлению Drone Deals. Зеленский сообщил, что Киев готовит соглашения, о которых ранее была достигнута договоренность на высшем уровне, а также новые шаги в совместной технологической работе.