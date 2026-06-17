Зеленский: Саммит G7 принес важные результаты для Украины

Abdulrahman Yusupov
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил итоги саммита G7 во французском городе Эвиан, отметив, что он принес «важные результаты» для Киева. Об этом глава государства написал в Теlegram.
«Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО»,-сказал украинский лидер.
Среди других достижений этого саммита глава государства назвал «новые шаги по оказанию давления на Россию», а также поддержку обороноспособности и энергетической устойчивости Украины со стороны партнеров.
«Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них» , – резюмировал Зеленский.
По итогам саммита лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.