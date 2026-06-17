Зеленский: Саммит G7 принес важные результаты для Украины Лидеры стран «Большой семерки» договорились увеличить поставки Украине средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил итоги саммита G7 во французском городе Эвиан, отметив, что он принес «важные результаты» для Киева. Об этом глава государства написал в Теlegram.

«Самое главное – мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО»,-сказал украинский лидер.

Среди других достижений этого саммита глава государства назвал «новые шаги по оказанию давления на Россию», а также поддержку обороноспособности и энергетической устойчивости Украины со стороны партнеров.

«Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них» , – резюмировал Зеленский.

По итогам саммита лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.