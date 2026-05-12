По словам украинского лидера, за последнюю ночь по Украине было выпущено более 200 ударных дронов

Зеленский: РФ сама решила закончить частичную тишину По словам украинского лидера, за последнюю ночь по Украине было выпущено более 200 ударных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сама выбрала "прекратить частичное затишье, которое сохранялось несколько дней".



"За эту ночь по Украине было выпущено более 200 ударных дронов. Снова применялись авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов", - написал он в Телеграме.

По словам президента, ударные дроны сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также в Киеве и области.



"Есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, был нанесен удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге. Известно, что есть раненые в результате этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский..

Глава украинского государства заявил, что и ранее говорили о том, что Украина "будет действовать зеркально в ответ на все российские шаги".



Р"оссия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы необходимы и должны продолжать действовать и усиливаться. Важно, чтобы не было послаблений и чтобы партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", - добавил он.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона предложила Москве "продлить частичное прекращение огня после 11 мая, однако вместо этого "этой ночью РФ Россия выпустила более 200 дронов по Украине".



"Мы предложили Москве продлить частичное прекращение огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия выпустила более 200 дронов по Украине, нацеленных на гражданскую инфраструктуру, включая детский сад. В результате, по меньшей мере шесть человек получили ранения, один человек погиб", - написал Сибига в соцсети американской компании Х.

Сибига призвал усилить давление через "эффективные украинские дальнобойные санкции и решительные решения наших партнёров".

"Пришло время укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него всё будет только хуже. Его единственный вариант — прекратить террор. Мы призываем к более значимой роли Европы в мирном процессе, дополняющей основной дипломатический трек под руководством США", - добавил он.