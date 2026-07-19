В Киеве и области известно об одном погибшем, еще 16 человек получили ранения, сообщил президент Украины

Зеленский: РФ ночью осуществила одну из самых массированных баллистических атак на Киев В Киеве и области известно об одном погибшем, еще 16 человек получили ранения, сообщил президент Украины

В течение этой ночи Россия осуществила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Противник выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых — по столице, а также 120 ударных беспилотников.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 19 июля.

«На данный момент в Киеве и области известно об одном погибшем, еще 16 человек получили ранения. Мои соболезнования всем родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На трех локациях продолжается ликвидация последствий обстрела, привлечено почти 600 спасателей. Соответствующие службы работают также в Одесской области», - отметил глава государства.

Всего, по словам президента, за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

«Ранения получили люди в Одесской области и Запорожье, разрушения зафиксированы в Сумской и Черниговской областях. Также на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области», - проинформировал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что защита от баллистики — постоянный и главный приоритет для Украины сейчас.

«Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетной обороны. Эти пакеты сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки», - заявил украинский лидер.

Он подчеркнул «важность дальнейшего давления» на Россию. «Промедление с новыми решениями дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений. Благодарю всех, кто помогает», - добавил президент.

- ГСЧС Украины сообщил о 15 пострадавших

В Киеве выросло до 15 человек количество пострадавших в результате российской атаки ночью 19 июля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в социальной сети.

«Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации, число пострадавших возросло до 15 человек», - следует из публикации в Facebook в воскресенье, 19 июля.

Сообщается, что работы ведутся в Шевченковском районе, где пожарные локализовали возгорания нежилых зданий и на открытой территории, а также в Соломенском районе — на месте повреждения пятиэтажного жилого дома.

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе пожары ликвидированы. Как сообщалось ранее, в результате баллистической атаки погиб 1 человек.​​​​​​​

- Минобороны РФ сообщило о поражении в Киеве четырех предприятий

Российские военные в воскресенье, 19 июля заявили, что целями ночного удара в Киеве стали четыре предприятия, создающие элементы для крылатых, управляемых, оперативно-тактических ракет и беспилотников.

«Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»)», — сообщили в Минобороны РФ в соцсетях.

По данным ведомства, также на этом предприятии ведется модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29.

Минобороны РФ сообщило, что поражено киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»).

Кроме того, целью стало производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД».

Российские военные сообщили, что нанесен удар по мощностям ООО «Оаклайн» Киев, где шло производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА. ​​​​​​​

