Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1900 дронов и 60 ракет

Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
В течение прошлой недели Россия выпустила по Украине около 1900 ударных беспилотников, около 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграме.
Он подчеркнул, что это демонстрирует "своевременность новых взносов партнеров в программу PURL, а также одобрения 20-го пакета санкций ЕС и пакета европейской помощи на сумму 90 млрд евро".
По его словам, украинская система ПВО уже показывает высокую эффективность, сбивая более 90% дронов.
Зеленский добавил, что дополнительные поставки ракет для ПВО позволяют лучше защищать города и критическую инфраструктуру.