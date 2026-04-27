Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине около 1900 дронов и 60 ракет

В течение прошлой недели Россия выпустила по Украине около 1900 ударных беспилотников, около 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграме.

Он подчеркнул, что это демонстрирует "своевременность новых взносов партнеров в программу PURL, а также одобрения 20-го пакета санкций ЕС и пакета европейской помощи на сумму 90 млрд евро".

По его словам, украинская система ПВО уже показывает высокую эффективность, сбивая более 90% дронов.

Зеленский добавил, что дополнительные поставки ракет для ПВО позволяют лучше защищать города и критическую инфраструктуру.