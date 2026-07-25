Зеленский: РФ готовится принять от КНДР еще 30 тыс. военных По словам президента Украины, Россия помогает Северной Корее "учиться вести войну"

Россия хочет получить еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приему.Об этом заявил в соцсетях президент Владимир Зеленский, комментируя сотрудничество РФ с Северной Кореей.

"Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", –заявил президент.

По его словам, Россия помогает Северной Корее "учиться вести войну"."Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение – дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет", – отметил глава государства.

Он отметил, что российская сторона "по-прежнему планирует воевать" и "никакого заключения мира в их ближайших планах нет".

"У нас есть доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – так это мира. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации",-сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, что Россия готовится "отправлять новые силы на войну".

Президент Украины вновь призвал "оказать давление на РФ с целью достижения мира".