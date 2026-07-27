Президент Украины предупредил, что новая мобилизация может стать "серьезной проблемой", поскольку, по его оценке, Москва рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек

Зеленский: Россия может усилить мобилизационные мероприятия в начале октября Президент Украины предупредил, что новая мобилизация может стать "серьезной проблемой", поскольку, по его оценке, Москва рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия может усилить мобилизационные мероприятия в начале октября и попытаться призвать от 300 до 500 тысяч человек.

"[Президент РФ Владимир] Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, российское руководство не будет объявлять о масштабной мобилизации открыто.

"Не открыто, потому что он боится своего общества, но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблемы с логистикой, оружием, бензином, дизелем, и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию", — отметил Зеленский.

Он предупредил, что новая мобилизация может стать "серьезной проблемой", поскольку, по его оценке, Москва рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек.

"Для него мобилизовать такое количество людей не так уж сложно. У него будут внутренние проблемы из-за этого, поскольку его общество — и я видел опросы — выступает против мобилизации. Значительный процент населения также выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина»" — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Россия "не сможет быстро подготовить такое количество военнослужащих", что приведет к отправке на фронт "плохо обученных людей".

«Это снова означает, что он будет отправлять на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери», — заявил президент Украины.

Ракеты PAC-2 и PAC-3 являются оборонительными, а не наступательными

"Ракеты PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли в Европе средства, чтобы приобрести их у США, но этих ракет у нас недостаточно", — заявил президент Украины.

По его словам, проблема связана с тем, что санкции против российского военно-промышленного производства оказались "недостаточными", и Россия продолжает "наращивать выпуск баллистических ракет".

"Именно поэтому нам необходимо как можно быстрее обеспечить противовоздушную оборону. Существует дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить этот вопрос вместе с европейцами, американцами и некоторыми другими странами", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинское внутреннее производство "позволяет сбивать беспилотники и решать ряд других задач," однако "не обеспечивает полноценной защиты от баллистических ракет".

"Безусловно, мы движемся к созданию европейской антибаллистической системы ПВО. Но для этого потребуется время", — сказал он.

Зеленский также сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для комплексов Patriot, однако это не означает немедленного появления больших запасов таких перехватчиков.

"Это не означает, что мы приняли решение и заполнили наши склады сотнями таких перехватчиков. Так это не работает", — пояснил украинский лидер.

Он добавил, что Украина способна быстро нарастить производство при наличии необходимых лицензий.

"С первых лет этой войны я обращался к американцам и европейцам с просьбой предоставить лицензии. Не навсегда, а только на время этой войны. Мы увеличим производство и будем делиться. Мы не будем продавать их никому другому — только для нужд Украины и наших партнеров, если им это понадобится", — заявил Зеленский.

В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что невозможно заранее предсказать, где в будущем возникнет потребность в подобных системах.

Президент Украины сообщил о намерении развивать «Drone Deal», совместное производство вооружений и создание европейской системы противоракетной обороны

"У меня был очень хороший телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании. Надеюсь, у нас состоится продуктивная двусторонняя встреча, во время которой мы обсудим самые разные вопросы", — заявил президент Зеленский.

По его словам, Киев намерен продолжить сотрудничество с Великобританией и открыть новую страницу в двусторонних отношениях.

"Мы многое сделали вместе с Киром, и нам нужно продолжать. Нужно открыть новую страницу в наших отношениях. Например, Drone Deal. Я хочу построить большой завод в Великобритании на основе новых технологий и поделиться ими с нашими партнерами", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова обмениваться своим опытом с Великобританией и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Лондона.

"Нам нужно сделать эту Drone Deal очень сильной. Во время встречи я буду говорить не только о наших потребностях, но и о том, как мы видим наши двусторонние отношения в будущем. О том, что мы можем сделать вместе, чтобы укрепить как Украину, так и Великобританию", — сказал он.

Зеленский выделил три ключевых направления для развития нового сотрудничества: финансирование, технологии и обучение.

"Нужно финансирование. Нужны технологии, которые есть у Украины и Великобритании. У Украины есть хорошие ракеты, но мы видим, что британские Storm Shadow сильны, и мы хотим производить их или что-то похожее. Великобритания хочет иметь такие дроны, как у нас, в частности морские. Мы открыты к этому", — заявил президент.

Он также отметил важность подготовки специалистов и обмена опытом.

"Далее — обучение. Великобритания помогла нам в этом, и мы готовы со всем нашим опытом поделиться с Великобританией тем, что может ей понадобиться", — добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины подчеркнул необходимость совместной работы над созданием европейской системы противоракетной обороны.

"Например, у Великобритании нет антибаллистической ПВО. Нам нужно построить нашу европейскую антибаллистическую систему. Мы можем работать вместе", — заявил Зеленский.

Иран фактически уже участвовал в войне против Украины, поставляя России беспилотники, технологии и другое вооружение

"А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? Это были беспилотники Shahed, они поставили тысячи этих беспилотников в первый год войны, затем выдали лицензии – что они сделали? Они напали на нас? Я думаю, что да", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна действовать осторожно и не допускать открытия нового фронта, однако, по его словам, необходимо учитывать поддержку России со стороны Ирана и Северной Кореи.

"Война уже фактически идет, они атакуют вас. Мы должны быть осторожны, мы должны делать все возможное, ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честными – иранцы и северокорейцы уже напали на нас", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможному усилению угроз: "Я надеюсь, что они не усилят эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему и знать, что мы не можем доверять этим людям".