Зеленский: Россия готовит удар по Украине баллистической ракетой «Орешник

Россия готовит удар по Украине с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети американской компании X.



Президент отметил, что ссылается на разведданные Украины, США и Европы.

«Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в том числе по Киеву, с использованием различных видов вооружений. Указанные средства средней дальности могут быть применены в таком ударе», - отметил президент.



Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на реакцию мира – причем «не постфактум, а превентивную».

По его словам, на Москву необходимо оказать давление, чтобы она не расширяла войну.

«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать совершенно справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать – мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций», - написал Зеленский.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о возможности серьезной воздушной атаки.

Дипведомство предупредило, что в ближайшие 24 часа возможна «потенциально значительная» воздушная атака.



Данное заявление опубликовано на сайте ведомства. Посольство рекомендует гражданам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

