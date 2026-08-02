Зеленский: против Украины за неделю применили 1900 дронов, 1600 авиабомб и 144 ракеты Президент Украины призвал усилить давление на каждое звено военно-промышленного комплекса РФ

Территория Украины за неделю была атакована с применением около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, включая баллистические. Об этом в Telegram-канале в воскресенье, 2 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, атаке подверглись 16 регионов страны. «Сегодня же по Сумам был нанесен удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дрона погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Постоянные обстрелы Харькова и Харьковской области, ночью били также по Одесской области, Запорожью и Днепровщине», - следует из публикации.

По словам главы государства, за эту неделю повреждения получили более полутора тысяч объектов, среди них сотни обычных жилых домов.

«Значительная часть российских предприятий, которые работают на эти удары и производят компоненты для дронов, ракет и управляемых авиабомб, до сих пор не находятся под санкциями. Поэтому агрессор сейчас все больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство», - привлек внимание Зеленский.

Украинский лидер призвал усилить давление на каждое звено военно-промышленного комплекса РФ.

«Именно такое давление в конечном счете поможет уменьшить и количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и работать. Благодарю всех, кто это обеспечивает», - добавил он. ​​​​​​​

