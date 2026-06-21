Только вчера в Запорожье при обстрелах погибли 5 человек, еще 26 пострадали, заявил президент Украины

Зеленский: против Украины за неделю применили около 2200 БПЛА, более 1800 авиабомб и 87 ракет Только вчера в Запорожье при обстрелах погибли 5 человек, еще 26 пострадали, заявил президент Украины

Территория Украины за неделю подверглась атакам с применением около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет различных типов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 21 июня.

По словам главы государства, только за вчерашний день в результате ударов управляемыми авиабомбами в Запорожье погибли пять человек, еще 26 пострадали.

«В Полтаве в результате обстрела, к сожалению, погибли двое и 12 получили ранения, среди них — шестеро детей. Мои соболезнования родным и близким»,- следует из публикации.

Также президент сообщил, что под обстрелами находились Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Донецкая, Кировоградская и Ровненская области. Постоянно под ударами дронов прифронтовые и приграничные общины, привлек внимание украинский лидер.

«Действительно важно, что на фоне этих атак саммиты G7 и Европейского совета, а также заседание UDCG (Группы по координации доноров Украины) были результативными и дали новые взносы для усиления нашей обороны. Я благодарен партнерам за единство», - отметил он.

Не менее важным Зеленский назвал быструю реализацию всех договоренностей, прежде всего касающихся поставки ракет для ПВО.

Новые взносы обеспечат реальную защиту жизней от постоянных ударов, отметил Зеленский, поблагодарив партнеров.