Зеленский просит Трампа о поставках средств ПВО Президент Украины отметил, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина полагается почти исключительно на Соединённые Штаты

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и Конгрессу США письмо, в котором сообщил о нехватке в Украине средств противовоздушной обороны для противодействия российским баллистическим ракетам и обратился со срочной просьбой помочь в восполнении этого дефицита.

Речь идёт прежде всего о поставках ракет к системам ПВО «Патриот».

В письме президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Дональду Трампу и членам Конгресса США речь идет об атаке РФ с использованием баллистических ракет средней дальности «Орешник».

«В вопросе противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей», - цитирует украинские СМИ письмо Зеленского.

Он отметил, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина полагается почти исключительно на Соединённые Штаты.

«Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся», - отметил Владимир Зеленский.