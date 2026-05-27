Зеленский просит Трампа о поставках средств ПВО

Nariman Mehdiyev
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и Конгрессу США письмо, в котором сообщил о нехватке в Украине средств противовоздушной обороны для противодействия российским баллистическим ракетам и обратился со срочной просьбой помочь в восполнении этого дефицита.
Речь идёт прежде всего о поставках ракет к системам ПВО «Патриот».
В письме президента Украины Владимира Зеленского главе Белого дома Дональду Трампу и членам Конгресса США речь идет об атаке РФ с использованием баллистических ракет средней дальности «Орешник».
«В вопросе противовоздушной обороны от ракет мы полагаемся на наших друзей», - цитирует украинские СМИ письмо Зеленского.
Он отметил, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина полагается почти исключительно на Соединённые Штаты.
«Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся», - отметил Владимир Зеленский.