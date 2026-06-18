Украинский лидер поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира

Зеленский провел переговоры с Трампом и Макроном после саммита G7 Украинский лидер поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил украинский президент в соцсети американской компании X в среду, 17 июня.

По словам Зеленского, это был «важный координационный разговор», который может привести к значительным изменениям. Стороны обсудили итоги переговоров, состоявшихся на саммите G7.

Украинский лидер поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира. Зеленский также выразил благодарность Макрону за высокий уровень организации саммита и последовательные совместные усилия.

«Мы работаем над укреплением Украины, нашего сотрудничества и дипломатических перспектив», - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и делает все возможное для его приближения.

«Нам нужен мир. И мы делаем все, чтобы приблизить его», - заявил он.

Ранее пресс-служба украинского лидера сообщила, что Зеленский прибыл в Брюссель. В рамках визита у него запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.