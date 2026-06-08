Зеленский провел переговоры с Виткоффом и Кушнером Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор главы государства с посланниками Трампа

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с ключевыми посланниками Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид.

«Президент Украины Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным источника, владеющего информацией», — написал журналист в соцсети Х.

В свою очередь советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор главы государства с посланниками Трампа.

По его словам, разговор состоялся в аэропорту во время технической посадки самолета в Кишиневе.

Президент Украины в своей публикации в социальной сети американской компании Х написал о телефонном разговоре с представителями США.

«Сегодня во время остановки в аэропорту Кишинева беседовал с представителями президента Соединенных Штатов Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины», - отметил он.

Глава государства добавил, что внимание мировой общественности в значительной степени приковано к ситуации вокруг Ирана, «но наша общая цель — мир в Европе — остается на повестке дня».

«Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал о имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины. Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство», - резюмировал президент Зеленский.