Президент Украины отметил, что сейчас его страна столкнулась "с самой большой угрозой баллистического оружия в мире"

Зеленский провел встречу с более чем 60 сенаторами в Сенате СШ Президент Украины отметил, что сейчас его страна столкнулась "с самой большой угрозой баллистического оружия в мире"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с более чем 60 сенаторами в Сенате США, в ходе которой обсудили "важность введения санкций против России, ситуацию на фронте и необходимость усиления защиты от российской баллистики", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Благодарю Америку за постоянную, решительную и действительно жизненно важную поддержку Украины, а также за глобальные усилия, направленные на защиту нашего образа жизни — жизни, в которой люди имеют значение", — сказал Зеленский.

Президент рассказал о ситуации на фронте, также результатах украинских мидлстрайков и дипстрайков, которые "уничтожают российскую военную логистику и предприятия, работающие на эту войну".

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина столкнулась "с самой большой угрозой баллистического оружия в мире".



По его словам, "когда Украина получит возможность уничтожать российские баллистические ракеты, российский лидер будет вынужден сесть за стол переговоров".

«Мы уже давно обсуждаем возможность производства ракет-перехватчиков для Patriot в Украине, и Украина готова и способна их производить. Я благодарен президенту Трампу и всем в Америке, кто поддерживает эту идею. Давайте воплотим ее в жизнь как можно скорее, без лишней бюрократии», — отметил Зеленский.

На встрече также обсужлись вопросы, касательно санкций против РФ. Президент подчеркнул, что именно эта тема была главной во время его последней встречи с сенатором Линдси Грэмом.

«Я убежден, что сильный закон, который введет санкции и пошлины против тех, кто помогает России и Ирану зарабатывать на войне, станет лучшим способом продемонстрировать наше общее уважение к человеческой жизни, нашим общим ценностям сенатору Грэму и каждому, кто защищает жизнь и главные человеческие ценности», — подчеркнул Зеленский.

В ОП сообщили, что в этот же день, когда также состоялась церемония прощания с покойным Линдси Грэмом, в Сенате США прошло процедурное голосование по вопросу дальнейшего рассмотрения законопроекта о санкциях. Решение поддержали 86 сенаторов, и следующим шагом должно стать голосование за принятие законопроекта в целом.