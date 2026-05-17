Зеленский призвал «не связываться с Украиной»

Украинские удары по московскому региону прошлой ночью – признак того, что война вполне предсказуемо возвращается в «родную гавань» и что не стоит «связываться с Украиной». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что Силы обороны, Служба безопасности и разведка Украины «очень масштабно» отработали по московскому региону. По его словам, именно в район столицы российские военные стянули больше всего средств противовоздушной обороны, заметил он.

«Хорошая волна наших дипломатических ударов – обеспечиваем Украине эту возможность. Расстояние до целей на этот раз – более 500 километров, это важно еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают», – заявил Зеленский.

«Также наши Силы обороны за последние сутки нанесли удары по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. И эта наша дальнобойность – это то, что значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире», – сказал глава государства.

По его словам, сейчас многие партнеры "дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроениях по поводу этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории".

- В Московской области при атаке БПЛА погибли 3, ранены 12 человек

В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев утром в воскресенье.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. По словам Собянина, за последние сутки сбито больше 120 БПЛА.

-Зеленский обсудил с президентом Евросовета участие Европы в переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой роль Европы в переговорах о прекращении российско-украинского конфликта.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

«Подробно обсуждали перспективы переговорного процесса ради мира для Украины и всей Европы. Сообщил о наших недавних контактах с различными лидерами в Европе и с американской стороной. Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу», -написал Зеленский.

Зеленский и Кошта также обсудили евроинтеграцию Украины. «Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу», – добавил президент Украины.