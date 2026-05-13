Зеленский призвал Европу развивать оборонные возможности

Европа не должна зависеть от «изменчивых геополитических настроений» и должна активнее развивать собственные оборонные возможности, в том числе производство вооружений и беспилотных систем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам выступления на саммите «Бухарестской девятки» в среду, 13 мая.

По словам президента, европейским странам необходимо «максимально объединять» ресурсы, возможности и производство на территории Европы, чтобы сформировать общую оборонную политику и совместные европейские оборонные мощности.

Он отметил, что такие возможности, по его мнению, должны усиливать как саму Европу, так и альянсы, включая НАТО.

Зеленский заявил, что украинский опыт в сфере безопасности уже используется в странах Персидского залива, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. По его словам, аналогичная работа началась и в Европе, однако пока не со всеми европейскими странами.

Он также сообщил, что предложил Европейскому союзу так называемую «Drone Deal» - сделку по беспилотникам. По словам Зеленского, этот вопрос обсуждался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что такую инициативу необходимо развивать как на уровне европейских институтов, так и на уровне отдельных государств.

«Я убежден, что всем нам нужны двусторонние Drone Deals», - написал Зеленский.

Зеленский указал на значение украинского опыта

По словам Зеленского, в современных условиях недостаточно просто обладать перехватчиками, различными типами дронов или средствами радиоэлектронной борьбы. Он заявил, что военные технологии меняются очень быстро, поэтому ключевое значение имеет не только наличие средств, но и практический опыт их применения, а также способность адаптироваться с той же скоростью, с какой меняются угрозы.

Зеленский утверждает, что таким опытом сейчас обладает только Украина и украинские военные. В связи с этим он призвал не терять «ни времени, ни денег», а выстраивать совместные договоренности и добиваться общих результатов.

Он добавил, что этот подход должен быть отражен в программе SAFE, которая, по его словам, позволяет Европе уже сейчас перевооружаться и адаптировать оборонное производство к современным вызовам.

«Вместе» - ключевое слово для Европы, чтобы каждый был защищен», - отметил Зеленский.

Киев рассчитывает на давление на Россию и поддержку PURL

Зеленский также заявил, что Украина не отказывается от дипломатических усилий и рассчитывает, что давление на Россию вместе с переговорами в различных форматах поможет добиться мира.

По его словам, санкции, украинские дальнобойные возможности и «каждая форма давления» работают. Он отметил, что Киев находится в постоянном контакте с США и рассчитывает, что вопрос завершения войны будет поднят во время визита президента Соединенных Штатов в Китай.

При этом Зеленский подчеркнул, что «самыми эффективными инструментами» остаются те, которые могут «физически остановить россиян».

Отдельно он призвал поддерживать программу PURL, которая, по его словам, позволяет Украине уже сейчас закупать противобаллистические ракеты, пока Европа не располагает достаточным объемом собственного производства таких средств.

«Пожалуйста, поддерживайте PURL. Это критически важно», - заявил он.

В заключительной части заявления Зеленский отметил, что «некоторые» пытаются представить повышение качества жизни и снижение стоимости жизни, с одной стороны, и укрепление безопасности и оборонных возможностей - с другой, как две противоположные цели.

По его словам, цены на топливо, стоимость энергоносителей и конкурентоспособность Европы «являются для России такими же целями, как независимость Украины и право европейских народов выбирать собственное будущее».

«Россия атакует кошельки европейцев так же, как атакует их права», - написал Зеленский.

Он заявил, что чем сильнее будут европейские страны, тем больше стабильности получат их граждане.