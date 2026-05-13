Зеленский прибыл в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки»

Elmira Ekberova
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию для участия в саммите стран «Бухарестской девятки» с участием государств Северной Европы.
О визите Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, на полях саммита запланирован ряд важных встреч.
"Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности", – отметил президент Украины.
Зеленский также заявил о намерении Киева привлекать дополнительные ресурсы для обороны и расширять формат Drone Deals.
Он также сообщил, что первая леди Украины Елена Зеленская проведет встречу с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий.
"Спасибо всем, кто с Украиной", – написал Зеленский.