Зеленский прибыл в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки» Президент Украины заявил о планах расширить формат Drone Deals и провести ряд встреч на полях саммита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию для участия в саммите стран «Бухарестской девятки» с участием государств Северной Европы.

О визите Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, на полях саммита запланирован ряд важных встреч.

"Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности", – отметил президент Украины.

Зеленский также заявил о намерении Киева привлекать дополнительные ресурсы для обороны и расширять формат Drone Deals.

Он также сообщил, что первая леди Украины Елена Зеленская проведет встречу с первой леди Румынии и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий.

"Спасибо всем, кто с Украиной", – написал Зеленский.