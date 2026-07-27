Зеленский прибыл в Лондон для первой встречи с новым премьером Британии

Abdulrahman Yusupov, Ekip
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, прибыл с визитом в Великобританию, где проведет первую встречу с новым главой правительства Энди Бернемом.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, опубликовав видео прибытия.
Президента по прибытии встречал, среди прочих, посол в Лондоне Валерий Залужный.
"Прибыл в Великобританию. В планах – встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими воинами, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze", – рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что за годы "полномасштабной войны" Украина смогла построить с Великобританией "самые прочные отношения за всю историю сотрудничества".
"Ключевой приоритет – ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств", – подытожил Зеленский.