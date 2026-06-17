Сегодня у украинского президента запланирована встреча с генсеком НАТО

Зеленский прибыл в Брюссель для встреч с руководством НАТО, Бельгии и ЕС Сегодня у украинского президента запланирована встреча с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где у него запланированы встречи с руководством НАТО, Бельгии, а также участие в мероприятиях, связанных с усилением оборонной поддержки Украины. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале в среду, 17 июня.

По словам Зеленского, сегодня он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На следующий день запланированы переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, а также аудиенция у короля бельгийцев Филиппа.

Украинский лидер назвал ближайшие дни важными для укрепления защиты Украины. В программе визита также предусмотрены встречи с министрами обороны Великобритании и Германии, заседание в формате «Рамштайн» и заседание Европейского совета.

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, подчеркнув, что Европа должна сохранять единство и силу.

«Именно от этого во многом зависит, как завершится эта война», - заявил президент Украины.