На 8 июня запланирована его встреча с королем Чарльзом III

Зеленский прибыл в Британию для переговоров со Стармером, Макроном и Мерцем На 8 июня запланирована его встреча с королем Чарльзом III

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Великобританию, где встретится с британским премьером Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Сегодня в Великобритании. Состоятся наши двусторонние переговоры с Киром и встреча в формате E3 плюс Украина: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Команды уже основательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все обсудить и согласовать ключевые моменты на уровне лидеров», - написал Зеленский.

Как заявил Зеленский, общим взглядом на дипломатические перспективы является то, что «Европа должна участвовать в переговорах и должна быть сильной».

Он также сообщил, что на 8 июня запланирована его встреча с королем Чарльзом III.