Президент Украины также заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией

Зеленский: прекращение огня стало бы лучшим сценарием для Украины Президент Украины также заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией

Прекращение огня стало бы лучшим сценарием для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, опубликованное в сети американской компании X.

Зеленский отметил, что главной целью Киева остается сохранение человеческих жизней, поэтому возможное прекращение огня является более предпочтительным сценарием, нежели многолетняя война ради военной победы.

«Если завтра мы сможем добиться прекращение огня, это будет лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей», — сказал он.

Кроме того, украинский лидер считает, что за последнее время президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине.

«Президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Он понял, что мы действительно хотим мира. Раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливать войну», — отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, важную роль в этом сыграло постепенное выстраивание доверия в общении с Трампом.

«Я думаю, президент Трамп начал мне доверять. И это было важно... Я шаг за шагом пытался объяснить ситуацию. Думаю, он очень хорошо меня понял», — отметил Зеленский.

По словам главы украинского государства, он не может назвать конкретный момент, когда позиция американского президента начала меняться, однако уверен, что этому способствовал личный диалог.

Президент Украины также заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией.

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения. Все зависит от президента Трампа», - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, президент Украины назвал план развития украинской беспилотной программы.

По словам Зеленского, развитие украинской дальнобойной беспилотной программы входит в новую фазу.

«Итак, что очень важно сейчас: у вас есть дроны на 3000 плюс километров. А в этом году у нас будут на 4000 километров, в следующем году - от 5 до 10 тысяч», - сказал он.

Украина и США рассчитывают наладить совместное производство беспилотников, в том числе построить завод на территории Штатов, - добавил президент.