Глава государства обратился к западным партнерам Украины с просьбой не допускать задержек с поставками ракет для украинской ПВО

Зеленский предупредил о «новом массированном ударе» по Украине Глава государства обратился к западным партнерам Украины с просьбой не допускать задержек с поставками ракет для украинской ПВО

Россия готовит «новый массированный удар по Украине». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре», - сказал украинский лидер.

Глава государства призвал граждан обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой не допускать задержек с поставками ракет для украинской ПВО, в частности для систем Patriot. «У мира есть необходимое количество и качество средств ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире», -сказал Зеленский.