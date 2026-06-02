Зеленский предупредил о возможности этой ночью нового массированного удара По словам президента Украины, об этом свидетельствуют разведданные

Этой ночью снова может произойти массированный удар России по Украине. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги", – призвал он.

Глава государства заявил, что в ночь на 2 июня по территории страны был нанесен удар с применением более 70 ракет и более 650 дронов. По его словам, днем российские войска продолжили атаки еще около 100 дронов.

"К сожалению, уровень снабжения нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. 130 человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, среди них двое детей", – подчеркнул Зеленский.

Говоря об ракетно-дроновых ударах по Украине он заявил, что "каждый из этих дронов, все типы российских ракет вообще не могут производиться без компонентов, которые завозят из других стран".

"То есть в каждом из таких ударов есть, может, хоть и неосознанное, но все же соучастие тех, кто работает на Россию, кто обеспечивает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции и искать не просто один или два, а тысячи компонентов, без которых российское военное производство просто остановится", – сказал Зеленский.