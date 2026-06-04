Зеленский предложил Путину встречу для завершения конфликта В Кремле сообщили, что ознакомились с письмом Зеленского президенту РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину предложил провести встречу для завершения конфликта. Текст письма опубликовала пресс-служба президента Украины в четверг, 4 июня.

В обращении Зеленский отметил, что более 26 лет назад, когда Путин возглавил Россию, многие в Украине относились к нему положительно, однако, по его словам, это осталось в прошлом. «Сейчас абсолютное большинство украинцев положительно воспринимает то, что наши дальнобойные дроны «посетили» открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние более чем в 1000 км. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей», - говорится в письме.

Зеленский заявил, что 26 лет власти Путина полностью изменили повестку в отношениях между Украиной и Россией. «От обсуждения товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли исключительно к теме попаданий и потерь», - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, почти половину из 26 лет пребывания Путина у власти «Россия провела в войне против Украины». «Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором - войной без реальной причины. Именно так это запомнит история», - заявил он.

Война перестает устраивать россиян

Зеленский отметил, что в Украине часто слышат утверждения о том, что война устраивает Путина. Однако, по его словам, сейчас становится очевидно, что она все меньше устраивает самих россиян. «Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен. Им не нравятся постоянные запреты. Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить ее против каких-то еще стран - соседей России. Им не нравится, что вашей войне не видно конца», - говорится в обращении.

Президент Украины заявил, что «Путин пока еще может принуждать россиян» к такому существованию, однако ресурсы России, по его словам, существенно сокращаются.

Он также привел данные о потерях российской армии на фронте в мае, утверждая, что речь идет о более чем 30 тыс. убитых и тяжелораненых российских военнослужащих.

По его словам, среди российских потерь на фронте 63% составляют убитые и 37% - раненые. «В XXI веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых будет расти», - заявил президент Украины.

Украина не хочет постоянной войны

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к бесконечной войне. «Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам болит. И даже когда уровень украинских потерь составляет один к пяти или один к шести по сравнению с российскими потерями, это все равно имеет огромное значение», - говорится в письме.

Он также заявил, что Россия регулярно переносит сроки захвата украинских регионов, прежде всего Донецкой области. «Вы не захватите ее и в этом году», - отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что Киев хочет добиться окончания войны. «Не бойтесь выйти из войны - это главное, что сейчас от вас требуется», - обратился он к Путину.

По словам Зеленского, Украина сохранила независимость и сохранит ее, несмотря на любые прогнозы. «Мы объединили многих в мире на защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы. Мы получаем поддержку, вы - санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута», - заявил он.

Зеленский заявил, что Украина выдержала тяжелые зимы, когда Россия пыталась уничтожить ее энергетику, и перенесла войну на российскую территорию. «Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян», - говорится в письме.

Он также заявил, что Россия «полностью зависит от Китая», что, по словам Зеленского, происходит впервые в российской истории.

Президент Украины отметил, что Путин рассчитывал на недостаток сил у украинцев для защиты страны, однако, как утверждает Зеленский, украинские военные теперь помогают строить оборону партнерам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Он также напомнил о мятеже российских военных формирований в июне 2023 года. «Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас взбунтовались ваши же военные формирования. 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание не сотрет этот факт из истории», - заявил Зеленский.

По его словам, что украинская разведка видела документы, согласно которым Россия рассматривает планы войны также на 2027 и 2028 годы.

Он утверждает, что Москва рассчитывает на баллистические ракеты, хочет сильнее вовлечь в войну Беларусь и «разыгрывает какую-то партию с Приднестровьем». «Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это?» - говорится в письме.

Президент Украины подчеркнул, что выбор сейчас остается за Путиным. «Достаточно войны. Украина предлагает закончить эту войну. Нужно сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», - заявил Зеленский.

Он отметил, что США сейчас уделяют основное внимание вопросу Ирана, и, по его словам, неправильно просто ждать, когда очередь в их внимании дойдет до войны в Европе. «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу», - говорится в письме.

Зеленский предложил провести встречу в Швейцарии, Турции или странах арабского мира

Президент Украины заявил, что после 26 лет правления Путина украинскому лидеру «нечего делать» в Москве, как и российскому лидеру - в Киеве. «Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны арабского мира - многие могут и хотят принять эту встречу», - отметил Зеленский.

Он предложил определить четкую дату встречи. По словам Зеленского, к начатому между Киевом и Москвой двустороннему треку могут присоединиться и другие участники. «Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным кажется участие тех, кто действительно может выступить гарантами», - заявил он.

Зеленский отметил, что Украина считает необходимым участие Европы, а также США. «Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира», - говорится в обращении.

Киев заявил о готовности к прекращению огня и обмену пленными

Зеленский подчеркнул, что Украина уже имела опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые, по его словам, не сработали. «Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию. Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», - заявил он.

Президент Украины сообщил, что Киев готов полностью прекратить огонь на время переговоров. «Попытка установить реальную тишину - это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите», - говорится в письме.

Зеленский заявил, что США могут обеспечить мониторинг прекращения огня по линии остановки. Он также сообщил, что Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех». «Это может стать хорошим прологом к окончанию войны», - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что необходимо предпринять серьезные шаги для возвращения гражданских лиц и детей, вывезенных в ходе войны. Зеленский заявил, что если Путин не придет к мысли о необходимости завершения войны, Украина продолжит бороться за свое существование.

При этом президент Украины заявил, что самому Путину придется «значительно больше бороться» за собственное существование. «И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения», - говорится в письме.

Зеленский заявил, что Украина может «работать на такую усталость», но Путин может остановить свою войну. В завершение обращения президент Украины почтил память всех, чьи жизни были унесены этой войной.

Настало время завершить эту войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале также заявил, что открытое письмо Президента Украины Президенту Российской Федерации является серьезным и содержательным предложением по прекращению конфликта.

По его словам, документ содержит четкие и реалистичные шаги, направленные на достижение мира, а также приглашение к личной встрече на уровне лидеров государств.

Сибига отметил, что письмо также будет официально передано российской стороне по дипломатическим каналам. «Мы ожидаем содержательного ответа на эту инициативу. Настало время завершить эту войну. Настало время выбрать мир», - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

В Кремле ознакомились с письмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского, адресованным российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Пескова, письмо было опубликовано в тот момент, когда у президента России проходило мероприятие.

Представитель Кремля подчеркнул, что содержание письма будет позднее доведено до сведения российского лидера.

Комментируя предложение Зеленского о личной встрече в третьей стране, Песков заявил, что если украинский президент хочет встретиться с Путиным, то «он может приехать в Москву».